Starptautiskā forumā “Prāts Rīgā” iezīmēs Imanuela Kanta saikni ar Latviju

Savukārt plašākā sabiedrībā viņa vārds ir labi zināms, bet ne vienmēr skaidri izprasts, jo grūti ir distancēties gan no tā, kas no Kanta un viņa lasītāju idejām ir kļuvis par mūsu ikdienas priekšstatu daļu, gan no klišejiskiem tēliem, kas producēti par Kantu laika gaitā.