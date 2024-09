“Austras Balvu 2024” iegūst grupa “Kuba”

Muzikālais materiāls otrajam albumam radies pēc debijas ieraksta 15 Episodes Of Kuba (2002) izdošanas laika periodā no 2003. līdz 2006. gadam. Vairāki skaņdarbi izskanējuši arī tā laika koncertos dažādos Rīgas klubos – "Metro", "Casablanca", "Depo" un citos.

“Austras balvu” katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija jau septītā reize, kad balva tiek pasniegta, iepriekšējos gados to iegūstot Alises Jostes albumam Hardships Are Ships, grupas “Rīgas Modes” platei Fantastiski, "Satellites LV" ierakstam Varavīksnes galā, grupas “Polifauna” debijai You Look Like A Lost Soul un repera anša veikumam Liela māksla.