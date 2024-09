Jauns vārds mūzikā Latvijas hiphopā debitē jauna repere ar ambiciozu segvārdu

Singlā rotaļīgi tiek atklāti stāsti no Kauguru daudzstāvu ēku rajona, kurā jaunās mākslinieces piedzīvojušas gan dienas, gan nedienas. Tiek uzsvērtas prioritātes, kas neaprobežojas ar iespējām rajonā un šaurleņķa skatu uz dzīvi. Kumode simbolizē neremdināmu vēlmi izlauzties no ierastā Kauguru dzīves modeļa, sasniegt vairāk ne tikai profesionālajā dzīvē, bet arī mīlestībā.

“Dziesmas vēstījumu papildina mana pieredze ārpus Latvijas, kad ir sanācis pabūt spāniski runājošā vidē un uz laiku izsprukt no rajona ķieģeļu mūriem. Nenoliedzami, visvairāk iedvesmu dziesmas rakstīšanā esmu smēlusies, klausoties repu un apmeklējot latviešu hiphopa pasākumus. Esot daļai no HIPHOPS.LV, pavērās iespēja arī rakstīt par repu, ne tikai to klausīties, satikt pašus māksliniekus un iejusties latviešu repa saimē,” stāsta Revolūcija, dziesmas autore.