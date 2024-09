Nākamgad Baltijā uzstāsies Džastins Timberleiks

Pēc piecu gadu pārtraukuma 2024. gadā Timberleiks ar triumfu atgriezās uz skatuves ar dziesmām no sava sestā studijas albuma “Everything I Thought It Was”, kurā iekļautas 18 pilnīgi jaunas dziesmas, tostarp populārie singli “Selfish” un “No Angels”. Albums ātri iekaroja mūzikas topu virsotnes, turpinot nodrošināt mūziķa panākumus. “The Forget Tomorrow” globālā tūre piestās vairāk nekā 50 pilsētās visā pasaulē, ļaujot faniem izbaudīt mūziķa jaunāko veikumu.

Mūzikas mīļotāji Tallinā varēs pieredzēt enerģiskus priekšnesumus, sirsnīgas balādes, kā arī Timberleika harismātisko šarmu. No “FutureSex/LoveSounds” lipīgajiem deju mūzikas bītiem līdz “Man of the Woods” dvēseliskajām balādēm - šis koncerts sagādās neaizmirstamus iespaidus.