Latvijas topā populārākās dziesmas reperim Denisam un Sudrabu Sirdij, kā arī Elizabetei Gailei

Radiostaciju tops

“Pirmās nedēļas pēc dziesmas iznākšanas ir saviļņojošas - prezentēt dziesmu radiostacijās vienmēr ir svētku sajūta. Šoreiz jāsaka, ka lielāka svētku sajūta mani ir pārņēmusi tagad, kad redzu, ka dziesmu radiostacijas patiešām spēlē. Cilvēki man raksta, kur dziesmu dzirdējuši, un man par to ir ļoti liels prieks. Nāk rudens un dienas kļūst tumšākas - šādā laikā dziesma “Zinu, ka pāries” ir kā mantra, kas vēsta par to, cik viss ir pārejošs. Esmu pateicīga, ka dziesma skan radiostacijās, cilvēki to klausās - saku to visu šīs dziesmas autoru vārdā. Ceru, ka tā uzlabo kāda dienu. Varu piebilst, ka no manis muzikālus jaunumus dzirdēsiet pavisam drīz - rudens otrajā pusē," saka dziedātāja Elizabete Gaile.