Fiņķis izdod jaunu dziesmu un izziņo koncertu “Palladium”

“Polifauna” ir dream pop/indie rock duets no Rīgas, kura pamatkodolu veido Andris Strazds (vokāls, ģitāra) un Elza Kaktiņa (taustiņi, bekvokāls). “Polifauna” savā skanējumā plaši izmanto atmosfēriskas sintezatoru un ģitāras efektu skaņu sienas kombinācijā ar grūvīgiem ritma elementiem, un tās mūziku atzinīgi novērtējuši gan ārzemju, gan vietējie klausītāji, kā arī mūzikas kritiķi, albumam "You Look Like A Lost Soul" saņemot prestižo Austras balvu, kā arī Zelta mikrofonu. Tāpat “Polifauna” tika izvēlēta iesildīt grupas “Fontaines DC” koncertu, kas notika šī gada jūnijā koncertzālē “Palladium”.