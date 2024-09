Šķiet neticami, bet jau ir sācies veļu laiks. Atkarībā no vietas un tradīcijām veļu laiks ilgst no septembra beigām līdz pat decembra sākumam.

“Ap Bērzauni veļu laiks iesākas deviņas dienas priekš Miķēļiem un beidzas deviņas dienas priekš Mārtiņiem.” “Garu dienas ir deviņas: no 1. līdz 9. novembrim.” “Ap Bruknu veļu laiku skaita no Mārtiņiem līdz jauniem Ziemas svētkiem (12.dec.).” Tā vēstī vien daži no mūsu folklorā atrodamajiem ticējumiem par šo tēmu.