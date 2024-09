Latvija piedalās otrajā Eiropas Folkloras dienā un Eiropas Folkloras tīklojuma konferencē

No tiem spilgtākais bija biedrības “Skaņumāja” rīkotais koncerts “Upes Pērles”, kurš noritēja sestdien, 21. septembrī koncertzālē Ulbrokas Pērle. Tajā piedalījās folkloras kopas un kapelas no Vidzemes un Liepājas, kā arī grupa “Kauno bandonija” no Lietuvas, kā arī mūziķi Hanna Kuminga un Džons Daijers no Devonas Lielbritānijā.