“Tesa” vienā personā. Rīgā notiks mūziķa un komponista Kārļa Tones solo koncerts

Savā solo koncertā Valmiermuižas alus vēstniecībā Rīgā, intīmā atmosfērā Kārlis Tone izpildīs retrospektīvu programmu ar mūziku, kura ir radīta gan ar kādu no minētajām grupām, gan šo un to no teātra izrādēm, kā arī dažu sev mīļu dziesmu kaverversijas. Koncertā skanēs elektriskā ģitāra ar efektiem un balss.