Publiskots treileris jaunajai Jura Kursieša spēlfilmai “Cildenie”

Filmas montāžas režisors ir ievērojamais grieķis Jorgs Mavropsaridis, kuram ir ilggadēja sadarbība ar grieķu režisoru Jorgosu Lantimu. Viņš strādājis pie tādām filmām kā “Laipnības veidi” (Kinds of Kindness, 2024), “Nabaga radības” (Poor Things, 2023), “Favorīte” (The Favorite, 2018), “Svētā brieža nogalināšana” (The Killing of a Sacred Deer, 2017) un “Omārs” (The Lobster, 2015). Iepriekš Mavropsaridis ar Juri Kursieti strādājis kopā ar Jura debijas filmas “Modris” (2014).