"Give it to me, baby!" Nākamgad Rīgā uzstāsies "The Offspring"

Hiti “Pretty Fly (For a White Guy), “Why Don’t You Get A Job”, “Self Esteem” vai “Come Out and Play” zināmi pat tiem, kuri, iespējams, nekad nav dzirdējuši tādu jēdzienu kā “pankroks”, ne par ko nevilktu saplēstus džinsus un neietu cilvēkos glīti nesaķemmējies, bet tam arī nav būtiskas nozīmes – mūzika paliek mūzika, un, ja tā ir laba, tad visur atrod dzirdīgus klausītājus. Būvlaukumā, autoservisā, bankā, reklāmas birojā, bibliotēkā, slimnīcā vai veikalā.