FOTO Ar aizkustinošu koncertu noslēgusies mūzikas nometne Rīgā bērniem no Ukrainas

Varēja just, kā viņos pamazām atgriežas laimīgas un drošas bērnības sajūta, kur par viņiem kāds rūpējas, domā par viņu izglītību un profesionālo izaugsmi mūzikā, kur visapkārt ir draugi un vari dzīvot drošībā, nevis nepārtrauktās bailēs no sirēnām un no tā, ka, izdarot kaut ko nepareizi, vari aiziet bojā.”