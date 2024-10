Markus Riva piesaka jaunu albumu ar singlu “Far From Me”

“Far From Me” ir otrais singls no gaidāmā Markus Rivas albuma, kura iznākšana plānota 2024. gada beigās.

"Šis ir mans septītais albums un atspoguļo to, kur es esmu šobrīd – gan muzikāli, gan emocionāli. Ar “Far From Me” es vēlējos notvert sajūtu par distanci, un arī radīt kaut ko, ar ko cilvēki var identificēties uz deju grīdas. Bija fantastiski strādāt ar Romu, un es ar nepacietību gaidu, kad visi dzirdēs to, ko esam radījuši,” tā Markus.