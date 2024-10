“Rīgas Modes” debitē topa augšgalā un atklāj, kāda loma dziesmā "Otrā plāna aktrise” ir saksofonam

Jāatzīst, ka es diezgan maz sekoju līdzi jaunākajai ārvalstu mūzikai - ir reizes, kad kāds jaunums atrod mani, bet pārsvarā esmu tālu no trendiem. Man lielāku prieku sagādā atklāt piemirstas mūzikas pērles. Jau ilgāku laiku esmu ļoti aizrāvies ar grupas "Tears For Fears" mūziku - viņus dēvē par astoņdesmito gadu "bītliem" - tā niansētība, ar kādu viņi pieiet savām dziesmām, ir ievērības cienīga. Pēdējā laikā daudz klausos arī Pītera Geibriela albumu "So" un grupu "The Replacements".