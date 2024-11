Elektroniskās mūzikas mākslinieks Rick Feds laidis klajā veļu laikam veltītu videoklipu

“Ēnu briesmonis jebšu spoks ir atsauce, kas it kā saprotama ikvienam, it īpaši veļu laikā,” saka Rick Feds. “Taču šis briesmonis var būt arī daudz kas cits. Kādam tā būs Krievijas varaskāre, citam – alkohols vai narkotikas, vēl citam – Latvijas kultūrvides nenozīmīgā daba un no tās izrietošie nebeidzamie konflikti.