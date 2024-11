Džona Mausa koncertu Rīgā atklās alternatīvā popa dziedātājs Juriss

Laikraksts “The New York Times” Mausu nodēvējis par “savdabīgu popzvaigzni”, bet mūzikas kritikas portāls “Pitchfork” – par “pancīgu intelektuāli”. Visbeidzot, medijs “NASTY Magazine” raksta sekojoši: “Skaidrs, ka frāze “kulta mūziķis” ir tikusi lietota par daudz. Taču attiecībā uz Džonu Mausu to nevar nelietot.”

Turpretim medijs “Slant Magazine”, kas Mausa daiļradi raksturojis kā nepieejamu un maksimāli pretenciozu, atzīst: “Tā ir tiešām s**īga mūzika.” Portāls “Drowned in Sound” Mausa dziedāšanu salīdzinājis ar “defekāciju caur muti”. Šajā spodrās publicitātes maratonā viņš ir ticis atzīts arī par “pārsteidzošā kārtā kaitinošāku pat par dziedātāju Arielu Pinku”.

Jau minētais izdevums “The New York Times” raksta sekojoši: “Dziesmas, ko rada Mauss, ir sava veida fantāzijas par astoņdesmito gadu sintpopu, kas mēdz robežoties ar parodijām. Dučiem tā saucamo chillwave vai glo-fi apakšžanru mākslinieku tieši tāpat kā Mauss sajūsminās par tā laikmeta bungu mašīnām, ledaini skanošiem sintezatoru akordiem un nolemtības pilniem, spalgiem vokāliem. Taču Mauss no tiem atšķiras, jo spēj new wave mūzikā saklausīt gregoriāņu dziedājumus.”