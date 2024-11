Latvijas mūzikas topā sevi piesaka jauni līderi, īpaši populārs "Tyler, the Creator"

Radiostaciju tops

Latvijas radiostaciju topā 44. nedēļā ir jauns līderis - dziesminieks Teddy Swim ar singlu “Bad Dreams”. Otrajā vietā ierindojusies Billija Eiliša ar “Birds of a Feather”, bet šonedēļ trešajā vietā atrodama Sabrinas Kārpenteres dziesma “Taste”.

No latviešu singliem joprojām spēlētākā ir grupas “Rīgas Modes” dziesma “Otrā plāna aktrise”, kas topā ieņem 10. vietu, savukārt 11. vietā ir Chris Noah jaunākais singls “Kādreiz”. Trešā spēlētākā latviešu dziesma ir Mesas “Var jau būt”, kas lielajā topā ir 25. vietā.

Straumēšanas tops

Latvijas straumēšanas topa virsotnē ir Džidži Pereza ar “Sailor Song”, un otrajā vietā arī šajā reizē ir The Weeknd un Playboi Carti sadarbībā tapušais singls “Timeless”. Savukārt trešajā vietā ir Tyler, the Creator ar “Noid” no sava jaunākā, pēc kārtas astotā albuma “Chromakopia”, kas klajā nāca 28. oktobrī. Jāatzīmē, ka top20 ir piecas šī albuma dziesmas.