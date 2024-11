Kā mēs izvēlamies mūziku straumēšanas vietnēs?

2004. gadā izvēles paradoksu grāmatā aprakstījis amerikāņu psihologs Berijs Švarcs (Barry Schwartz, The Paradox of Choice), kura pētniecības darbos satiekas psiholoģija un ekonomika. Izvēles paradokss ilustrē konceptu, kā izvēles brīvība un plašais piedāvājums patērētāju patiesībā padara nelaimīgu, jo patērētājs vēlas izdarīt pareizo, nevis sev atbilstošāko izvēli. Mūzikas straumēšanas platformas, kur dienā tiek izdotas miljoniem jaunu dziesmu, klausītāju var sastindzināt. To apzinās arī pašas platformas un piedāvā klausītājiem dziesmu sarakstus, kā, piemēram, “Discovery Weekly”, kur apkopo jaunizdotās dziesmas - gan tās, kas ir populāras plašai auditorijai, gan konkrētā klausītāja gaumes algoritmam atbilstošās.