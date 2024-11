FOTO Apbalvoti jauno izpildītāju konkursa “Ineses Galantes talanti 2024” uzvarētāji

Tāpat konkursa finālisti saņēma īpašas balvas un dāvanas no Ineses Galantes fonda partneriem: dāvanu kartes no VAS “Latvijas valsts meži” un universālveikala “Stockmann”, biļetes Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja apmeklējumam, žurnāla “OK!” gada abonementu no izdevniecības “Rīgas Viļņi” un dāvanas no uzņēmumiem “Rödl & Partner”, “Nordcrunch” un “Laima”.