"Sudden Lights" solists Andrejs Reinis Zitmanis: Interneta pasaule mūzikā ir nojaukusi laika un telpas robežas

Andrejs Reinis Zitmanis: Dziesmas nāk pie mums ļoti dažādi, taču sākumā vienmēr ir impulss, kas nāk kaut kur no zemapziņas. Kad piesēdies pie klavierēm vai paņem rokās ģitāru, rokas kaut ko nospēlē. Šo impulsu mēs noķeram un tad jau apzināti cenšamies šīs sajūtas atšķetināt, ielikt jau pabeigtā dziesmā. Dziesma "eldorado" ilgi, ilgi nogulēja atvilktnē, bet, kad sākām to veidot, tā nāca pie mums ļoti viegli.

Dziedam latviski, dziedam angliski. Tik tikko bijām koncertos Igaunijā, un pats pārsteidzošākais ir tas, ka cilvēki dzied līdzi arī dziesmām, kuras dziedam latviski. Tas mums sagādā lielu prieku. Ir arī dažas dziesmas, kas dzīvo dubulto dzīvi, bet tās mums šobrīd ir mazākumā. Rakstot tekstu angliski, netulkojam to burtiski. Kaut kas nenoliedzami no sākotnējā vēstījuma paliek, bet tas drīzāk notiek sajūtu līmenī. Līdz ar to dziesma iegūst kaut kādu citu dimensiju.