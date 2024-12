Kāda ir straumēšanas un radiostaciju topu saikne?

Latviešu dziesmām pārspēt pasaules superzvaigžņu hitus, nav viegls uzdevums. Ierastāk tās ierindojas augstajās ceturtajās un piektajās vieta. Jautāts par radiostaciju un straumēšanas vietņu lomu viņa mūzikas popularizēšanā, Gustavo saka: “Fakts, ka Latvijas lielākās radiostacijas spēlē manu mūziku noteikti sekmē to, ka mans repertuārs daļai klausītāju ir un paliek aktuāls. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka radiostacijas bažās par savu klausītāju, izvēlas akcentēties tieši uz senāk izdotajām dziesmām, kuras jau ir iemantojušas plašāka loka simpātijas un salīdzinoši retāk uzņemas atbildību popularizēt nupat kā izdoto mūziku. Runājot par mūzikas popularizēšanu straumēšanas platformās, šķiet, tieši pēdējos pāris gados ir notikušas un turpina notikt ļoti krasas izmaiņas platformu izmantoto algoritmu plaknē. Mēs redzam, ka notiek paradigmas maiņa tajā, kā mūzika tiek popularizēta. Dažas no šīm platformām ir pārskatījušas mūzikas video formāta vietu, ar algoritmu palīdzību to padarot par otršķirīgu, liekot akcentu uz saturu, kur mūzika tiek izmantota kā fons pašu klausītāju veidotam video saturam.