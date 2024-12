"Es jau raudu!" Kas sagaida fanus seriāla "Pēdejais no mums" turpinājumā

Kas sagaida fanus otrajā sezonā?

HBO seriāla "Pēdējais no mums" otrā sezona ir gaidāma 2025. gadā. Šī sezona pielāgos notikumus no videospēles "The Last of Us Part II", koncentrējoties uz atriebības un taisnīguma tēmu. Filmēšana ir pabeigta, un seriāls šobrīd atrodas pēcapstrādes stadijā​.