Anna Panna pirmo reizi runā par šķiršanos un jaunajām attiecībām

Kā zināms, 2021. gadā pēc 13 kopdzīves gadiem, no tiem septiņiem laulībā, Anna izšķīrās ar fitnesa treneri Kārli Birmani. 2017. gadā abi kļuva par vecākiem meitai Hannai.

Vaicāta, vai, izšķiroties pēc trīspadsmit gadiem, attiecībās ieraudzījusi sevi no jauna, viņa atbild: "Domāju, ka nevis no jauna, bet pa īstam. Man bija tik daudz masku, ka līdz pa īstam tur bija ļoti tālu. Domāju, ka pati neapzinājos, kāda esmu. Biju uzlikusi sev dažādas maskas: vienu darba lietām, otru - mājas dzīvei. Tāda neaizskaramības maska. Kaut kā naivi biju izdomājusi, ka ir plāns dzīvei, kas jāizpilda, un tad tu pragmatiski, skrupulozi centies to izdarīt. Attiecībā uz visu - ģimeni, sevis apliecināšanu. Bet dzīve nav tikai praktiska.