Septiņu privāto muzeju atbalstam piešķirtas mazākas summas par lūgtajām

Muzeja "Ebreji Latvijā" darbības atbalstam piešķirti 15 000 eiro no prasītajiem 34 800 eiro, biedrības "Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" darbībai no 2023. līdz 2025.gadam iezīmēti 50 000 eiro no prasītajiem 89 502 eiro. Savukārt Ziedoņa muzeja pamatdarbība no 2025. līdz 2027.gadam paredzēti 80 000 eiro, lai gan muzejs tika lūdzis piešķirt 159 110 eiro.