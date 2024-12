Latvijas mūzikas topā gada nogalē valda nostalģija un svētku noskaņa

Straumēšanas tops

Latvijas straumēšanas topa 51. nedēļā līderos vēl joprojām bija dienvidkorejiešu popzvaigzne Jimin ar singlu “Who”. Otrajā vietā ierindojās “Wham!” ar “Last Christmas”, bet trešajā vietā - Meraija Kerija ar “All I Want for Christmas Is You”.

52. nedēļa topa augšgalā bija Meraija Kerija ar “All I Want for Christmas Is You”. Otrajā vietā svētku hits no rokenrola laikmeta, ko izpilda Brenda Lī - “Rockin' Around The Christmas Tree”. Šī dziesma izdota tālajā 1958. gadā. Trešo vietu ieņēma “Wham!” ar “Last Christmas”. Vienīgais latviešu singls top20 bija “Bermudu Divstūra” un Intara Busuļa dziesma “Flamingo”, kas ierindojās 11. vietā.