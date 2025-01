Video Latvijā atgriežas animācijas filmas "Straume" režisors Zilbalodis

Režisors sociālajā platformā "Facebook" raksta: "Pēc visa šī trakuma, kas notika pagājušajā nedēļā, man beidzot bija iespēja pārdomāt mūsu neticamo ceļojumu un saprast, ka “Zelta globuss” bija mūsu 50. balva (patiesībā kopš tā laika ir vēl divas)! Esmu neticami pateicīgs par visu šo neticami silto atbalstu, ko "Straume" ir saņēmusi no festivāliem, kritiķu organizācijām un apbalvošanas ceremonijām. Tie nav tikai jauki, simboliski žesti. Katra no šīm balvām ir jūtami ietekmējusi mūsu filmu un palīdzējusi tai atrast savu auditoriju, un tas ļaus mums turpināt veidot neatkarīgas, personiskas filmas mūsu mazajā studijā Latvijā, uz ko es ļoti ceru."

Atgādinām, ka "Straume" šī gada ''Zelta Globusu'' apbalvošanas ceremonijā saņēma godalgu kā labākā animācijas filma, pārspējot tādus grandus kā "Prāta spēles 2" (Inside Out 2), "Moana 2", "Gliemeža memuāri" (Memoir of a Snail), "Voliss un Gromits: Spārnotā atriebība" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) un "Robots savā vaļā" (The Wild Robot). Šis ir pirmais šāda veida panākums Latvijā.