Latvijas kino un seriālu industrijā pēdējā laikā izskanējuši viedokļi par vērtēšanas procesa godīgumu un kritērijiem, kas tiek izmantoti lielākajās nozares balvu ceremonijās. Kino producente Lelde Kovaļova sociālajā platformā “Facebook” dalījusies ar savām pārdomām par to, ka "Nelūgtie viesi" šogad palika bez nominācijām "Lielajā Kristapā", lai gan iepriekš to skatītāji novērtēja kā vienu no populārākajiem vietējiem seriāliem. Kāpēc skatītāju mīlestība un augsti reitingi nespēj atspoguļoties profesionālās žūrijas lēmumos? Kovaļovas atklātā vēstule uzdod šos un citus jautājumus par Latvijas kino industrijas vērtēšanas principiem.