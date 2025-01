Holivudas lielākais skandāls: Laivlija apsūdz kolēģi seksuālā uzmācībā

Kura seriālu mīļotāja gan neatceras slaveno "Intriganti" ("Gossip girl") un piedzīvojumu meklētāju Serēnu van der Vudsenu? Šķiet, vismaz daļa jaunu dāmu asociēja vai gribēja asociēt viņu ar sevi. Pēc tam nāca pretrunīgi vērtētais kino gabals "Manas laimes lauskas" (It Ends with us"), kurā brīvdomātāja Serēna pārvērtās par romantisko, bet no fiziskas vardarbības cietušo Liliju Blūmu. Vārdu sakot, mēs visi zinām Holivudas zvaigzni Bleiku Laivliju. Un, ja ir redzēta filma, tad zinām arī pievilcīgo un tumsnējo aktieri Džastinu Baldoni. Šobrīd starp viņiem valda savstarpējas apsūdzības un tiesāšanās sakarā ar aktiera seksuālo uzmākšanos filmēšanas laikā, radot pamatīgu skandālu medijos un Holivudas smalkākajās aprindās.