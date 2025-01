Koncerta priekšnojautās Detlef publicē jaunu dziesmu no drīzumā gaidāmā albuma

No iepriekšējā albuma pagājuši teju 18 gadi. Detlef debijas albums Tu izliecies par sevi iznāca 2004. gadā, savukārt pēc trim gadiem jau ar grupu "Detlef Zoo" tapa otrais albums Skapī, savukārt 2008. gadā tika izdota albuma versija angļu valodā If It Makes Us Happy.