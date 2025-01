Šovs “Miljonu vērta ideja” atklās nākamos Latvijas biznesa veiksmes stāstus

No 15. februāra sestdienās kanālā TV3 būs skatāms jauns šovs "Miljonu vērta ideja". Tajā jauni un drosmīgi uzņēmēji no visas Latvijas stāsies pieredzējušu ekspertu priekšā, lai prezentētu savas biznesa idejas un saņemtu nepieciešamo atbalstu ceļā uz panākumiem. Jaunie uzņēmēji šova laikā saņems ne vien mentoru atbalstu un ieteikumus, bet arī cīnīsies par naudas balvu 15 tūkstošu eiro apmērā no SEB bankas.