Rīgā uzstāsies šova "Britain’s Got Talent" uzvarētājs Džons Kortnajs

Džons Kortnajs ieguva popularitāti, uzvarot "Britain’s Got Talent" un kļūstot par pirmo Zelta pogas ieguvēju, kas triumfējis šova vēsturē. "Zelta poga" nozīmē īpašu uzslavu, kuru šova dalībniekam var dot katrs no četriem žūrijas dalībniekiem, tā tūlītēji "nosūtot" šova dalībnieku uz finālu, apejot pusfināla atlasi.

Vairāk nekā 20 gadus Džons ir veidojis unikālus šovus, apvienojot mūziku un humoru, kļūstot par vienu no pieprasītākajiem izklaidētājiem kruīzu un korporatīvajā industrijā. Pēc uzvaras "Britain’s Got Talent" viņš ieguva balvu kā labākais izpildītājs "National Reality Television Awards" ceremonijā Londonā.

Mākslinieks ir uzstājies tādos šovos kā "The Royal Variety Show", "Britain’s Got Talent Christmas Special", "Good Morning Britain", "This Morning", "Lorraine", Radio 2 un BBC "Breakfast", bieži izpildot īpaši šiem raidījumiem sacerētas dziesmas.

Viņš komponējis un izpildījis atklāšanas dziesmu telekanāla ITV Ziemassvētku pantomīmai, kā arī piedalījies Vemblija Olimpiskā stadiona kāpņu atklāšanā, Maikla Bola šovā BBC Radio 2 un "The End of the Show Show" raidījumā "Ant and Dec’s Saturday Night Takeaway". Tāpat viņš uzstājies ITV dokumentālajā filmā "Les Dawson: The Lost Tapes".