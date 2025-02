Mierinoša mūzika nemierīgiem laikiem. Jūlijā Dzintaru koncertzālē uzstāsies britu grupa "Morcheeba"

Albuma galvenais singls "Call For Love" ir lēna, dziļa himna par iecietību, atbalstu un vienotību nemierīgos laikos. Otrais singls "We Live and Die" pārsteidz ar pūšamo instrumentu, elektriskās ģitāras un spēcīga vokāla kombināciju, radot gandrīz kinematogrāfisku skanējumu.

Gan nupat aprakstītās jaunās kompozīcijas, gan grupas hiti "Rome Wasn’t Built in a Day", "The Sea", "Otherwise", "Enjoy the Ride" un citi skanēs dzīvajā izpildījumā Jūrmalā – 10. jūlijā, Dzintaru koncertzālē.