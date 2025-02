Atzīmējot sava otrā studijas albuma desmitgadi, "Imagine Dragons" izlaiž nepublicētu dziesmu kompilāciju

"Imagine Dragons" – (no kreisās) Daniels Veins Sermons, Daniels Placmans, Dens Reinoldss un Bens Makkī. American Music Awards balvu pasniegšanas ceremonija Microsoft teātrī Losandželosā 2022. gadā.

Atzīmējot "Imagine Dragons" panākumiem bagātā otrā albuma Smoke+Mirrors iznākšanas 10. gadadienu, ar Grammy balvu apbalvotā Lasvegasas grupa otrdien, 25. februārī, izdevusi jubilejas albumu Reflections (from the Vault of Smoke+Mirrors), kurā iekļauti līdz šim nedzirdēti demomateriāli.