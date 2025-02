“Baltijas Pērles” īpašais pavasara kinofestivāls – par mīlestību pret mākslu un mīlestības mākslu!

Festivāls “Baltijas Pērle” noritēs no 14. marta līdz 17. martam. No 27. februārī kinoteātrī “Splendid Palace” strādās festivāla kase – tā ir vaļā darbadienās no 12.00 līdz 19.00 un sestdienās no 12.00 līdz 17.30.