Latvijas Radio koris dodas koncerttūrē uz Nīderlandi: izpārdotas zāles un augsta starptautiska interese

Latvijas Radio koris tiek šobrīd plaši atzīts kā viens no pasaules vadošajiem profesionālajiem koriem. Latvijas Radio kora pūrā ir pasaules prestižākās mūzikas balvas – Grammy, Gramophone, ICMA, tas pazīstams ar dziļu muzikālo izjūtu, precizitāti, novatorismu un interpretācijas drosmi, augstiem sasniegumiem garīgās un laikmetīgās mūzikas laukā. "Iespējams, šobrīd labākais koris pasaulē", "Ievērojams muzikālais spēks" – tā par Latvijas Radio kori raksta "The Washington Post", BBC, "The New York Times" un citi pasaules ievērojamie izdevumi.