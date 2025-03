"Positivus" papildina programmu

Britu dziedātājs "Rag'n'Bone Man", īstajā vārdā Rorijs Čārlzs Grehems, sasniedza mūzikas virsotnes ar dziesmu "Human", kas iekaroja pasaules topus. Viņa 2017. gada debijas albums "Human" kļuva par desmitgades visātrāk pārdoto debijas albumu Lielbritānijā. Pēc tam sekoja 2021. gada albums "Life by Misadventure", kas arī sasniedza topu virsotnes. Pērn izdots arī jaunākais albums "What Do You Believe In".