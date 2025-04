Latvijas dziesmu topā viļņojas aktuālie hiti

Radiostaciju tops

Latvijas radiostaciju top 20 virsotnē ir Lēdija Gāga (Lady Gaga) ar dziesmu “Abracadabra” no viņas jaunākā albuma “Mayhem”. Laika posmā no jūlija līdz novembrim dziedātāja koncerttūres ietvaros uzstāsies arī Eiropas arēnās. Otrajā vietā ir britu mūziķe Lola Young ar hitu “Messy”, bet trešais ir Bensons Būns ar dziesmu “Sorry I'm here for someone else”.