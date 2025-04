Mārtiņš Egliens: Nesapratu, kāpēc esmu teātrī. Un tad man pazuda balss...

Vairākus gadus noliedzis to, ka teātrī jūtas sevi izsmēlis, Mārtiņš Egliens baidījās no tā aiziet. Balss zudums padarīja to par iespējamu. Tagad Mārtiņš ir atguvis balsi un izmēģinājis sevi daudzās jaunās profesijās. “Man joprojām ir bail. Es baidos, bet daru, pirms pāris gadiem es baidītos un nedarītu.”