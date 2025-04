Aicina iesniegt darbus dzejniekam Pēterim Jurciņam veltītajā literātu konkursā

Konkursam jaunus, līdz šim nepublicētus darbus vai to fragmentus kādā no trijām kateogrijām – dzeja, humoreska vai literatūra bērniem – literāti aicināti iesūtīt līdz 8. jūnijam elektroniski latgaliešu kultūras kustībai "Volūda" uz e-pastu literatura@voluda.lv ar norādi "Literatu konkurss 2025".

Darbus vērtēs vismaz trīs eksperti, bet uzvarētāju katrā no kategorijām paziņos Pīterdīnas pasākumā Rogovkā 29. jūnijā, kad tiks godināti Nautrēnu pagasta ievērojamākie Pēteri, kuru vidū arī Pēteris Jurciņš. Labāko darbu autori katrs saņems prēmijas 100,00 eiro apmērā no Nautrēnu apvienības pārvaldes, kā arī atlīdzību no latgaliešu kultūras kustības "Volūda" par darba (vai tā fragmenta) publikāciju latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv 200,00 eiro apmērā.