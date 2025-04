Maija vidū "Angāra koncertzālē" notiks repa minifestivāls

Minifestivālā Marko & HOTTE kopā ar DJ galaktik pie pults atskaņos jaunākos singlus, klausītāju iemīlētas sadarbību dziesmas, būs arī ekskluzīvs pirmatskaņojums jaunam kopdarbam un vēl nedzirdētas dziesmas no drīzumā gaidāmajiem solo albumiem.

Marko, kurš nupat izdevis singlus "Pļavu Pāvests Freestyle 3" un "5AM in Whitechapel", tandēmā ar DJ galaktik gatavo kopīgu albumu.

Steps ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes pašmāju reperiem. Apvienību "Mauzoleju Muuzika" un "BANDA BANDA" dalībnieks. Plašākai sabiedrībai kļuva pazīstams kā viens no apvienības "New Wavy" dalībniekiem, izraisot plašu rezonansi Latviešu hiphopa komūnā ar tādiem skaņdarbiem kā "Šajā Pusē", "Tirgo", "Viņi grib flexot" un citiem.