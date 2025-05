Video "Deja ir dzīvesveids!" Internacionālais deju konkurss "DanceFest 2025"

Savukārt Valmieras deju studijas “Divided” horeogrāfe Kristiāna Ordone-Maskate pastāstīja par to, kāda ir deju ikdiena. Konkursa neatņemama sastāvdaļa, protams, ir paši dejotāji, tāpēc raidījums noķēra arī viņu emocijas un to, ko viņiem nozīmē deja .

Šoreiz deju studija bija sagatavojusi priekšnesumu “Not Like Us”, kas to arī nozīmē - viņu unikālums ir tas, ar ko izcelties. Deju studijas vadītāja sniedza ieskatu arī horeogrāfes ikdienā. “Man ir forša komanda, līdz ar to ir forši! Nu, izaicinoši arī, protams, kādu reizi, bet man liekas, tāds foršs gandarījums, kad tu kaut ko saliec un māci savējiem, tad viņi paņem pretī, un tu redzi to degsmi acīs. Tad vēl var padalīties uz skatuves ar to, man liekas, tā ir tāda odziņa.”