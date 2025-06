"Skunk Anansie" līdere Skina: "Fakts, ka biju rokgrupas seja, daudziem lika justies neērti"

Grupas līdere ir arī talantīga dīdžeja, rakstniece (viņas autobiogrāfija "It Takes Blood And Guts" tika publicēta 2020. gadā), un Līdsas Mākslas universitātes rektore. Visu dzīvi Skina bijusi aktīva dažādās sociālajās, kultūras un politiskajās iniciatīvās – viņa devusies uz Rietumāfriku kopā ar globālo cilvēktiesību organizāciju "Amnesty International", iestājusies pret dzimumorgānu sakropļošanu, ar mūzikas terapiju palīdzējusi bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī piedalījusies organizāciju "Baobab" un "Medical Foundation" aktivitātēs, kas palīdz patvēruma meklētājiem un spīdzināšanas upuriem.

Nākamnedēļ Skina un "Skunk Anansie" dosies Baltijas koncertturnejā, kuras ietvaros sestdien, 21. jūnijā, viņi uzstāsies Rīgā, koncertzālē "Palladium". Skatītāji varēs paši piedzīvot to, kāpēc "Skunk Anansie" koncerti tiek uzskatīti par vieniem no emocionāli piesātinātākajiem pasaulē – paredzams, ka no skatuves plūdīs nevaldāma, nefiltrēta un provokatīva enerģija, kurai varētu būt visai grūti pretoties. Biļetes uz "Skunk Anansie" Rīgas koncertu pieejamas visās "Biļešu Serviss" tirdzniecības vietās un tīmeklī.