Klāt šova “X Faktors” trešā sezona - būs gan prieks, gan dziļas skumjas un pat asaras

Ar īpaši emocionālu uzstāšanos auditoriju aizkustinās Kevins no Kamerūnas, kurš jau no 13 gadu vecuma pats raksta savu mūziku. Latvijā viņš studē Rīgas Tehniskajā Universitātē, taču viņš ļoti vēlas latviešus iepazīstināt ar “afro” stila mūziku. Uz atlasi Kevins būs ieradies ar spēcīgu vēstījumu, uzsverot, ka “Mēs neesam atšķirīgi, mēs esam vienādi, mums ir viens gars un vienas asinis”.

Viens no košākajiem atlases dalībniekiem - ekstravagantais Dmitrijs, kura sapnis ir uzstāties Krastmalā Jāņu vai Jaungada svinibās. Katrreiz “X Faktora” atlasēs Dmitrijs pārsteidz ar košu tēlu - reģionālajās atlasēs viņš jau izpelnījās uzmanību, ierodoties spilgti dzeltenā uzvalkā. Savukārt TV atlasei Dmitrijs ir gatavojies vēl nopietnāk - uz skatuves viņš kāps sarkanā samta ziedu raksta uzvalkā. Dmitrijs astoņu gadu laikā ir sarakstījis 6 albumus un radījis 19 singlus, veltot tos skolas laiku mīlai Žannai, kura neatbild ar pretmīlu.

Šogad “X Faktora” reģionālajās atlasēs piedalījās vairāk nekā 900 jaunie talanti, no kuriem teju 100 dalībnieki turpinās cīņu TV atlasēs. Četru TV atlašu raidījumu ietvaros tika izvēlēti labākie no labākajiem pretendentiem, kuriem “Krēslu izaicinājumos” būs iespēja cīnīties par vienu no 12 vietām finālā.