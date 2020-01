Intars Busulis atzīst, ka šobrīd neuzstātos Krimā

Viņam tika uzdots arī jautājums, vai viņš, ja tiktu aicināts, būtu ar mieru uzstāties Krimā, intervētājam pieminot arī pašmāju dziedātāju Laimu Vaikuli un viņas izteikumus par to, ka viņa nebūtu gatava tur uzstāties.

"Jūs ziniet, šis jautājums šobrīd ir ļoti sarežģīts... Es domāju, kamēr nav miera, es uz turieni neplānoju vizīti. Bet es tur biju pirms 2014. gada, pirms sākās visi šie notikumi. Varu teikt, ka tur dzīvo ļoti labi cilvēki. Un es droši vien zinu, kas mūs tur sagaida, mums par to vienmēr raksta sociālajos tīklos. Kādu dienu mēs noteikti tur aizbrauksim, bet droši vien tad, kad situācija kļūs mierīgāka. Pagaidām ir par agru..." - savu nostāju pauda mūziķis.

Atgādinām, ka 2018. gadā par vienu no apspriestākajām tēmām kļuva dziedātājas Laimas Vaikules izteikumi par Krimu - intervijā kādam Ukrainas medijam viņa atklāja, ka "ne par kādu naudu nebrauks uzstāties Krimā".

Dziedātājas izteikumi saniknoja Laimas fanus un skatuves partnerus Krievijā. Piemēram, dziedātājas Valērijas vīrs Josifs Prigožins Laimai pat lika atvainoties par šādiem vārdiem: "Spļauj akā, no kuras dzēruši visu dzīvi. Popularitāti un slavu viņi ieguva Padomju Savienībā un turpināja to arī mūsdienu Krievijā. Jābūt objektīviem. Jāprot pateikt "paldies". Atvainojiet, apdi**āties, nu, atvainojieties visai valstij, sakiet, ka mani nepareizi saprata. Punkts. Ar to jautājums būtu slēgts."