Andris Kivičs skarbi izsakās par Lienes bijušo - Andri Buli

Kivičs turpināja: "Plus es nezinu otru tādu džeku, kurš ir spējīgs, kad nāk mājās pie Lienes, ar kuru dzīvoja kopā tajā laikā, vienmēr noņemt laulības gredzenu. Savukārt, ejot ārā no mājas, vienmēr uzlikt... [..] Es tā parēķināju, ka viņam to trīs gadu laikā, kamēr viņi dzīvoja kopā, laulības gredzenu viņš noņēmis un uzlicis 600 līdz 700 reizes. [..] Tas pasākums beidzās kaut kur pēc divarpus gadiem - pēkšņi viņa sieva paliek stāvoklī, kaut arī dzīvo viņš pie Lienes. Džeks tin makšķeres un saka, ka Liene tikai draugs, viņš viņu pārāk nepazīst, to ģimeni pārāk nepazīst."