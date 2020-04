Jauns skandāls? Magone gatava izlīgt ar mammu, taču viņas vīrs iebilst

Atgādinām, ka Magone bija ieradusies ar savu ģimeni Latvijā, lai saimniekotu mātes mājā, kuru bija solīts atvēlēt viņai arī oficiāli. Taču pēc laika mamma domas mainīja un māju novēlēt Magonei vairs nebija gatava. Strīda karstumā gaidībās esošā Magone no mātes mājas izvācās un iegādājās jaunu īpašumu – Gulbenes pusē, kur kopā ar ģimeni arī šobrīd saimnieko.

Nu, stādot kokus sev piederošā zemē, Magone televīzijas sievietēm STV Pirmā! skatītājiem atklājusi, ka būtu gatava izlīdzināt nesaskaņas un atjaunot sakarus ar mammu, kuru nav satikusi vairākus mēnešus. Tomēr pret to strikti iebilst vīrs Žanis. “Viņš saka – nē, es tev neļaušu braukt. Viņai pirmajai ir jāsper solis nevis tev. Mamma izdarīja ļoti nesmuki. Viņai ir jānāk pie tevis un ģimenes kopumā,” vīra viedokli atstāsta Magone. Arī viņai, protams, ir rūgtums, ka mamma toreiz viņai lūgusi atgriezties no Anglijas un pēc tam no mājām padzinusi. Taču mazbērnu dēļ Magone tomēr būtu gatava attiecības atjaunot.