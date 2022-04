Lopesa atklāj, ka Afleks viņu bildinājis vannā

Savā vēstkopā "On the JLO" Lopesa atklāj, ka bildinājuma saņemšanas brīdī viņa atradusies vannā. "Sestdienas vakarā, savā mīļākajā vietā pasaulē (vannā ar putām), mana skaistā mīla nometās uz ceļa un bildināja mani."

2005. gadā Afleks apprecējās ar aktrisi Dženiferu Gārneri, taču abu laulība izjuka 2018. gadā. Savukārt Lopesai aiz muguras ir jau veselas trīs laulības: no 1997. līdz 1998. gadam viņa bija precējusies ar aktieri Odžani Noa, no 2001. līdz 2003. gadam ar aktieri Krisu Džadu, bet no 2004. līdz 2014. gadam ar dziedātāju Marku Antoniju. Pēdējās laulības laikā slavenība kļuva par māmiņu dvīņiem Maksimiliānam un Emmei.