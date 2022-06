"Esmu šokā par savu naivumu." Daneviča izsakās par Strūberga un Rosickas skandālu

Daneviča apgalvo, ka šobrīd Kaimiņš esot uzsācis tiesvedību pret Daneviču ar mērķi panākt to, lai bērns dzīvotu pie Kaimiņa un viņa drīkstētu savu atvasi satikt vienreiz nedēļā. Taču, viņasprāt, tiesvedība esot atriebība no bijušā drauga puses par to, ka viņa aizgājusi no attiecībām.