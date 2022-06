No Krievijas aizbēgušais latviešu aktieris Andris Lielais: "Esmu samierinājies ar pašu sliktāko, kas var būt, - tā ir mana nāve"

Atgādinām, ka aprīļa sākumā Krievijas propagandas kanāla "NTV Mir" translētajā raidījumā "Tikšanās vieta" (Место встречи) Lielais iestājās pret Krievijas iebrukumu Ukrainā . Pēc tam aktierim kāda it kā veca parāda dēļ tika slēgts bankas konts un viņš saņēmis draudus pat no kaimiņiem.

Maijā Lielais aizbēga no Krievijas un nu Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" atklāj, ka to darījis sievas mudināts.

"Sieva domāja: ja nonāktu vēstules, iesniegumi prezidenta kancelejā un Federālajā drošības dienestā, kur ir konkrēti citāti no maniem ierakstiem "Facebook", no maniem izteicieniem televīzijas pārraidēs un tiešajā ēterā, viņiem uz to ir jāreaģē. Mani varēja saukt uz kaut kādām pārrunām, lai apvainotu pēc jaunajiem krimināllikumiem," skaidro aktieris.