Kima Valla - "apslāpētā balss" un kas vairāk par nežēlīgas slepkavības upuri

2017.gada vasarā zviedru žurnāliste Kima Valla bija norunājusi interviju ar dāņu izgudrotāju Pēteru Madsenu viņa paša uzbūvētajā zemūdenē. Dzīvs no zemūdenes iznāca tikai Madsens, bet Vallas ķermeņa daļas turpmākajos mēnešos tika pa vienai atrastas jūrā. Tā bija viena no aizvadītās desmitgades skaļākajā slepkavības lietām, par ko šogad iznācis LMT Viedtelevīzijā skatāmais HBO dokumentālais miniseriāls Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall. Seriāls ir apliecinājums, ka Vallas traģiskajai nāvei nevajadzētu aizēnot viņas notikumiem pilno un aizraujošo dzīvi.